Obračun Celja in Kopra prekinjen po pol ure zaradi sneženja

Celje, 2. decembra - Nogometaši Celja in Kopra bi morali igrati tekmo 17. kroga Prve lige Telemach. To so začeli s skoraj polurno zamudo zaradi čiščenja snega z igrišča, po pol ure igranja pri izidu 0:0 pa je sodnik Matej Jug prekinil obračun, saj je vse močneje snežilo, igralne razmere pa niso bile več v mejah regularnosti.