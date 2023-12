Diggins po zmagi na 10 km do skupnega vodstva, Urevc 42., Mandeljc 44.

Gällivare, 2. decembra - Američanka Jessie Diggins je zmagovalka ženske tekme na 10 km prosto za svetovni pokal v smučarskem teku v Gällivareju na Švedskem. Z več kot 20 sekundami naskoka je ugnala Švedinji Ebbo Andersson in Moo Ilar. Slovenki Eva Urevc in Anja Mandeljc sta zaostali nekoliko več kot tri minute in sta končali na 42. oziroma 44. mestu.