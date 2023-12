Filmu Pero posebna omemba žirije na festivalu v Beogradu

Beograd, 2. decembra - Film Pero scenarista in režiserja Damjana Kozoleta, ki je posvečen pokojnemu igralcu Petru Musevskemu, je na 29. festivalu avtorskega filma v Beogradu prejel posebno omembo žirije. Žirija ga je opisala kot "kontemplativen in čustveno navdušujoč portret igralca, ki ga preganjata eksistencialni strah in nemir".