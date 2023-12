Velika škoda v požaru lesenega objekta s kmetijsko mehanizacijo

Kranj, 2. decembra - Danes nekaj pred 7. uro je na območju Kranja prišlo do požara na večjem lesenem objektu, v katerem je bila tudi kmetijska mehanizacija. Objekt je pogorel v celoti, nastala je velika premoženjska škoda. Ena odrasla oseba se je nadihala dima in so jo z reševalnim vozilom odpeljali v zdravstveno ustanovo, so sporočili kranjski policisti.