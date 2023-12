Izidi smučarskega teka v Gällivareju (1)

* Izidi, 10 km, prosto: - ženske: 1. Jessie Diggins (ZDA) 24:48,3 2. Ebba Andersson (Šve) + 23,1 3. Moa Ilar (Šve) 25,6 4. Emma Ribom (Šve) 47,7 5. Delphine Claudel (Fra) 50,6 6. Lotta Udnes Weng (Nor) 52,0 6. Rosie Brennan (ZDA) 52,0 8. Anne Kjersti Kalvaa (Nor) 56,8 ... 42. Eva Urevc (Slo) 3:05,8 44. Anja Mandeljc (Slo) 3:12,0 - vrsni red v svetovnem pokalu (4/34): 1. Jessie Diggins (ZDA) 347 točk 2. Rosie Brennan (ZDA) 330 3. Emma Ribom (Šve) 324 4. Ebba Andersson (Šve) 302 5. Moa Ilar (Šve) 288 6. Frida Karlsson (Šve) 285 7. Victoria Carl (Nem) 242 8. Lotta Udnes Weng (Nor) 218 ... 60. Anja Mandeljc (Slo) 23 63. Eva Urevc (Slo) 19