Možno poplavljanje rek v severozahodni Sloveniji

Ljubljana, 2. decembra - Danes čez dan bodo posamezne reke v severni in severozahodni Sloveniji poplavljale, drugod po državi pa so možna razlivanja nekaterih rek, opozarja Arso, ki danes obnovil hidrološko oranžno opozorilo za gorenjsko in savinjsko regijo. Dopoldne bo veter v zahodni in južni Sloveniji v sunkih še lahko presegal 70 kilometrov na uro.