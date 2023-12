Siliko do osme zmage v 1. SFL

Ljubljana, 2. decembra - V 1. slovenski futsal ligi so v petek odigrali tri tekme 9. kroga. Vrhniški Siliko je prišel do osme zmage, z 10:1 je ugnal Bronx Škofije. V gosteh so slavili Sevničani in Ljutomerčani. Dobovec tekme tega kroga proti Oplast Kobaridu ni odigral, saj slovenski prvak trenutno nastopa v elitni skupini lige prvakov.