V NHL zmagi za Columbus in San Jose

Columbus, 2. decembra - Hokejisti Columbus Blue Jackets so sinoči v severnoameriški ligi NHL na domačem ledu s štirimi zaporednimi goli po preobratu premagali Ottawa Senators s 4:2. Na edini preostali tekmi večera so San Jose Sharks slavili prvo gostujočo zmago v sezoni, s 6:3 so bili boljši od New Jersey Devils.