Dallas nemočen brez Dončića, Durant z novim mejnikom

Dallas, 2. decembra - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA izgubili proti Memphis Grizzlies s 94:108. Teksašani so igrali brez zvezdnika Luke Dončića, ki se je s svojo izbranko Anamario Goltes razveselil rojstva prvega otroka. Na tekmi med Phoenix Suns in Denver Nuggets, ki so jo dobili slednji, pa je nov strelski mejnik postavil Kevin Durant.