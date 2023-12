Newyorški borzni indeksi z novo tedensko rastjo

New York, 2. decembra - Osrednji borzni indeksi Wall Streeta so v petek sklenili nov teden rasti, kar je bil za širši indeks S&P 500 že peti zaporedni. Bozni indeksi so v zadnji mesec letošnjega leta vstopili pozitivno tudi po izjemno dobrem novembru, ki je bil za Wall Street najboljši po več kot letu dni.