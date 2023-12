Tobeyju pet točk pri zmagi Crvene zvezde

Beograd, 1. decembra - V evropski košarkarski evroligi so bili na sporedu še preostali trije dvoboji 11. kroga. Crvena zvezda slovenskega reprezentanta Mika Tobeyja je doma gostila Anadolu Efes in zmagala s 97:83. Tobey je za beograjsko zasedbo odigral skoraj 11 minut in v tem času dosegel pet točk, v statistiko je vpisal tudi tri skoke in asistenco.