Pregled - šport, 1. 12. (petek)

DALLAS - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić in njegova zaročenka Anamaria Goltes sta se razveselila prvega otroka. Par je dobil hčerko, dojenčico pa sta poimenovala Gabriela, sta oba objavila na Instagramu. Tako Dončić kot njegova zaročenka sta tam objavila fotografijo, na kateri se vidijo dojenčica ter dlani srečnih staršev.

KOPER - Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na peti tekmi lige narodov v Kopru premagala Bosno in Hercegovino z 2:1 (0:1). Na lestvici to pomeni, da so Slovenke zdaj pri šestih točkah in so vsaj za zdaj v boljšem položaju za obstanek v tem rangu lige narodov.

LILLEHAMMER - Kanadčanka Alexandria Loutitt je bila najboljša v kvalifikacijah za prvo tekmo svetovnega pokala za smučarske skakalke v sezoni 2023/24. V olimpijskem Lillehammerju se je od Slovenk najbolj izkazala Nika Prevc s četrtim mestom. Na tekmi od šesterice varovank glavnega trenerja Zorana Zupančiča ne bo le Katre Komar.

LILLEHAMMER - Štirje slovenski skakalci so se na srednji skakalnici uvrstili na tekmo svetovnega pokala v norveškem Lillehammerju. Najboljši med njimi je bil Anže Lanišek na 14. mestu. Peter Prevc je imel 20. izid kvalifikacij, Žiga Jelar je bil 31., Timi Zajc pa 45. Na tekmo se ni uvrstil Domen Prevc, ki je bil 52. med 62 tekmovalci.

ÖSTERSUND - Francozinja Lou Jeanmonnot je zmagovalka ženskega biatlonskega sprinta za svetovni pokal v Östersundu na Švedskem. Pri 25 letih si je pritekla prvo posamično zmago v karieri. Slovensko čast je z dobrim tekom in 25. mestom rešila Anamarija Lampič, ostale tekmovalke so ostale brez zasledovanja.

LILLEHAMMER - V olimpijskem Lillehammerju so novo sezono svetovnega pokala odprle tudi nordijske kombinatorke. Po zaslugi skoka je bila spet razred zase Norvežanka Gyda Westvold Hansen. Vlogo najboljše slovenske kombinatorke je od Eme Volavšek, ki še okreva po septembrski operaciji kolena, prevzela Teja Pavec. Po skoku je bila 12., v teku pa je nazadovala na 18. mesto. Silva Verbič je bila 25.

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 26. kroga lige ICEHL na domačem ledu izgubili z graško ekipo Graz99ers s 3:6 (1:3, 1:1, 1:2).

SPLIT - Košarkarji Krke so v tekmi 10. kroga lige Aba izgubili v Splitu s 74:78 (19:29, 36:48, 59:68).

ORMOŽ/TREBNJE - Rokometaši trebanjskega Trima so v 11. krogu lige NLB premagali Sviš Ivančno Gorico s 40:27 (22:13), Rokometaši ormoškega Jeruzalema pa so bili boljši od Rika Ribnice s 30:25 (16:12).

ŠENČUR - Košarkarji Gorenjske gradbene družbe Šenčur so v 10. krogu lige Nova KBM premagali ECE Triglav z 92:75 (24:19, 50:40, 73:54).

LONDON - Rafael Nadal, španski teniški zvezdnik, je danes na družbenih omrežij napovedal, da se bo na igrišča vrnil na turnirju v Brisbanu, tik pred januarskim odprtim prvenstvom Avstralije v Melbournu.