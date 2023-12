Odpovedali še tretji moški smuk v tej sezoni

Beaver Creek, 1. decembra - Tudi organizatorjem smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev v Beaver Creeku v Koloradu v ZDA nagaja vreme. Zaradi nočnega sneženja so najprej prestavili začetek smuka in ga nato odpovedali. Zaradi vetra in sneženja so novembra že odpovedali oba moška smuka v Zermatt-Cervinii.