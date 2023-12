Pregled - svet, 1. 12. (petek)

GAZA/TEL AVIV - Na območju Gaze se je po tednu dni izteklo začasno premirje med Izraelom in palestinskim skrajnim gibanjem Hamas. Izraelska vojska je kmalu po izteku znova začela izvajati silovite napade na Gazo, v katerih je bilo doslej po navedbah tamkajšnjih oblasti ubitih že več kot 170 ljudi. Izraelska vojska je sporočila, da so zadeli več kot 200 "terorističnih ciljev". Obe strani trdita, da je za prekinitev premirja kriva nasprotna stran - Hamas trdi, da je Izrael kršil določila dogovora z blokado dobav goriva na sever Gaze, Izrael pa je palestinsko gibanje obtožil raketnega napada in nespoštovanja pogojev za izpuščanje talcev. Do zaostrovanja razmer je medtem prišlo tudi na izraelsko-libanonski meji.

GAZA/DUBAJ/DOHA - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je izrazil obžalovanje nad nadaljevanjem sovražnosti v Gazi, potem ko se je davi izteklo začasno premirje, med katerim je v sedmih dneh prišlo do sedmih izmenjav ujetnikov in talcev. Guterres upa, da bo prekinitev ognja mogoče obnoviti. K temu je pozvalo tudi več držav po vsem svetu. Pogajanja o podaljšanju premirja ob posredovanju Katarja, Egipta in tudi ZDA naj bi se sicer nadaljevala, a za zdaj ni znakov, da bi bila uspešna.

GAZA/ŽENEVA - WHO in številne humanitarne organizacije opozarjajo, da je bil zdravstveni sistem na območju Gaze že pred obnovitvijo izraelskih napadov na kolenih, stanje v bolnišnicah pa opisujejo kot katastrofalno in primerljivo z grozljivkami. WHO je ob tem posvarila, da si Gaza ne more privoščiti izgube dodatnih zdravstvenih ustanov. Vse bolnišnice se spopadajo s pomanjkanjem zalog, goriva, hrane in celo vode. Na nujnost stalne oskrbe z medicinsko opremo in potrebščinami je opozorilo tudi zdravstveno ministrstvo v Gazi.

DUBAJ - Za ukrepanje še vedno ni prepozno, podnebni vrh mora spremeniti pravila igre, je pred zbranimi voditelji na podnebni konferenci ZN (COP28) poudaril generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Da bi moral COP28 predstavljati ključno prelomnico v boju proti globalnemu segrevanju, pa je dejal britanski kralj Karel III. Potem ko so predstavniki držav na prvi dan konference dosegli dogovor o dokončni vzpostavitvi sklada za kritje izgub in škode, je postalo znano, da bo nad njegovim upravljanjem sklada bdela Svetovna banka. Združeni arabski emirati pa so sporočili, da za financiranje podnebnih ukrepov ustanavljajo svoj zasebni sklad.

SKOPJE - Ministri držav članic Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi so se dogovorili, da predsedovanje organizaciji prevzame Malta, je sporočil odhajajoči predsednik Ovse, makedonski zunanji minister Bujar Osmani. Obenem so se dogovorili tudi, da bo organizacijo še naprej vodila nemška diplomatka Helga Schmid. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je po zasedanju diplomate ZDA in EU označil za strahopetce, potem ko so ti predčasno zapustili srečanje. Ocenil je, da so vse tri dimenzije varnosti pod okriljem Ovseja popolnoma odpovedale.

MOSKVA/KIJEV - Ruske sile so ponoči nad južno in vzhodno Ukrajino izstrelile več kot 20 brezpilotnih letalnikov iranske izdelave in dve vodeni raketi, so sporočile ukrajinske zračne sile. Ukrajina je medtem po lastnih navedbah izvedla niz usklajenih napadov na ruske železniške proge v Sibiriji. Na eni naj bi eksplodiral tovornjak z gorivom, že v sredo pa je odjeknila eksplozija na vlaku, ki je prečkal odmaknjeno rusko republiko Burjatija. Moskva je eksplozijo v predoru na progi, ki je ena ključnih povezav med Rusijo in Kitajsko, označila za teroristično dejanje.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal odlok, ki predvideva povečanje števila pripadnikov ruskih oboroženih sil za 15 odstotkov. Razlog za to naj bi bile povečane grožnje Rusiji, povezane z vojno v Ukrajini in širitvijo zveze Nato. V skladu z odlokom, ki ga je objavila vlada v Moskvi, naj bi se število pripadnikov ruske vojske povečalo iz dveh milijonov na 2,2 milijona, od tega 1,32 milijona namesto 1,15 milijona vojakov. Do poteze Moskve prihaja v času, ko si tako Ukrajina kot Rusija pred zimo prizadevata pridobiti čim več ozemlja in popolniti svoje vrste.

HAAG - Nizozemska volilna komisija je uradno potrdila zmago skrajno desne Stranke za svobodo (PVV) na volitvah pred tednom dni. A zmožnost njenega voditelja Geerta Wildersa, da sestavi koalicijo, je pod vprašajem, saj preostale stranke motijo nekatera njegova stališča. V vlado si Wilders želi pritegniti še doslej vladajočo desnosredinsko Ljudsko stranko za svobodo in demokracijo, novoustanovljeno stranko Nova družbena pogodba in uporniško Gibanje kmetov in državljanov. Pripravljenost na sodelovanje je zaenkrat izrazilo le slednje.

SEUL/LOS ANGELES - Raketa zasebnega vesoljskega podjetja SpaceX je iz izstrelišča v ameriškem vojaškem oporišču Vandenberg v Kaliforniji v vesolje ponesla prvi vojaški vohunski satelit Južne Koreje. Do izstrelitve je prišlo manj kot dva tedna po tem, ko je Severna Koreja v orbito prav tako uspešno poslala svoj prvi vohunski satelit, čeprav ji to prepovedujejo sankcije Združenih narodov. Seul namerava do konca leta 2025 izstreliti še štiri podobne vohunske satelite.

WASHINGTON - Predstavniški dom ameriškega kongresa je s 311 glasovi proti 114 izključil republikanskega kongresnika iz New Yorka Georgea Santosa, čeprav so se skoraj vsi voditelji republikanske večine na čelu s predsednikom doma Mikom Johnsonom izrekli proti njegovi izključitvi. Santos je zaslovel po tem, ko so prišle na dan informacije o njegovih številnih lažeh glede zasebnega življenja in poklicne kariere. Postal je šele šesti izključeni kongresnik v ameriški zgodovini.

PHOENIX - V 93. letu starosti je umrla nekdanja vrhovna sodnica ZDA Sandra Day O'Connor, ki je leta 1981 postala prva ženska na ameriškem vrhovnem sodišču. Imenoval jo je republikanski predsednik Ronald Reagan, s svojimi neideološkimi odločitvami, predvsem glede pravice do splava, pa je večkrat razočarala konservativce. Na sodišču je delovala skoraj 25 let in sodelovala pri številnih prelomnih odločitvah. Vzrok njene smrti naj bi bili zdravstveni zapleti, povezani z demenco, Alzheimerjevo boleznijo in obolenji dihal.