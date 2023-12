Sklad za izgube in škode pod okrilje Svetovne banke

Ljubljana, 1. decembra - Potem ko so predstavniki držav na prvi dan podnebne konference ZN dosegli dogovor o dokončni vzpostavitvi sklada za kritje izgub in škode, je danes postalo znano, da bo nad njegovim upravljanjem sklada bdela Svetovna banka. Združeni arabski emirati pa so sporočili, da za financiranje podnebnih ukrepov ustanavljajo svoj zasebni sklad.