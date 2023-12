Predsedovanje Ovseju uradno prevzela Malta

Skopje, 1. decembra - Ministri držav članic Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) so se danes na zasedanju v Skopju dogovorili, da predsedovanje organizaciji prevzame Malta, je sporočil odhajajoči predsednik Ovse, makedonski zunanji minister Bujar Osmani. Obenem so se dogovorili tudi, da bo organizacijo še naprej vodila nemška diplomatka Helga Schmid.