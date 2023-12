Presežene vrednosti težkih kovin pri 11 vzorcih z vodovarstvenih območij

Ljubljana, 1. decembra - Vzorčenje tal na najožjih vodovarstvenih območjih, ki ga je septembra letos izvedel Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, je pokazalo presežene vrednosti težkih kovin pri 11 vzorcih. Od teh sta bila dva vzorca z lokacij, ki so jih avgusta prizadele poplave. Prepovedane pesticide v tleh so odkrili v dveh vzorcih.