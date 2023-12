Obilno sneženje ohromilo letališče v Münchnu

München, 1. decembra - Zaradi obilnega sneženja in nizkih temperatur so danes na münchenskem letališču zamaknili ali odpovedali več kot 100 pristankov in vzletov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zaradi nenadejanega zimskega vremena, ki je zajelo drugo najbolj prometno nemško letališče, do sobote pričakujejo dodatne odpovedi letov.