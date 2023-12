Občine od ministrskih kandidatov pričakujejo zavzemanje za njihovo avtonomijo in odločen pristop pri popoplavni obnovi

Ljubljana, 1. decembra - Občine od bodočega ministra za javno upravo pričakujejo, da se bo odločno zavzel za občine in njihovo avtonomijo. Visoka pričakovanja imajo tudi do bodočega ministra za naravne vire in prostor, ki bo moral odločno pristopiti k popoplavni obnovi in narediti nujne korake pri reorganizaciji direkcije za vode, poudarjajo v Skupnosti občin Slovenije.