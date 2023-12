Newyorške borze uvodoma neenotno

New York, 1. decembra - Potem ko so delnice na newyorških borzah v novembru beležile velike rasti, so indeksi prvi decembrski dan večinoma začeli s padci. Vlagatelji pričakujejo nagovor prvega moža ameriške centralne banke Federal Reserve Jeroma Powlla, od katerega pričakujejo namige o nadaljnji denarni politiki.