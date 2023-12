Ljubljanska borza: SBI TOP sklenil v plusu

Ljubljana, 1. decembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,47 odstotka in sklenil pri 1215,05 točke. Največjo rast so beležile Telekomove delnice, vlagateljem pa so bile najbolj zanimive delnice NLB, s katerimi so opravili za nekaj več kot 650.000 evrov poslov. Skupno je promet dosegel 1,74 milijona evrov.