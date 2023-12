Evropsko računsko sodišče: Konkurenca pri javnih naročilih v EU se je zmanjšala

Luxembourg, 4. decembra - Konkurenca pri javnih naročilih se je v EU med letoma 2011 in 2021 zmanjšala. Število podjetij, ki so se potegovala za naročilo gradenj, blaga in storitev, je upadlo, naročila so bila pogosto dodeljena neposredno. Postopki so se kljub reformi v letu 2014 še podaljšali, transparentnost je ostala problematična, navaja Evropsko računsko sodišče.