Literat in teoretik Boris A. Novak dopolnil 70 let

Ljubljana, 3. decembra - Sedemdeset let danes praznuje Boris A. Novak, eden največjih slovenskih literatov in teoretikov. Uveljavil se je na različnih področjih književnosti, od poezije in dramatike do prevajanja, kar je združil s teorijo in mestom profesorja na ljubljanski Filozofski fakulteti. Leta 2018 je za svoje delo prejel Prešernovo nagrado.