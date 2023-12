Na prazničnem sejmu v Ljubljani od nakita do keramičnih izdelkov

pripravila Neža Petan

Ljubljana, 2. decembra - V Ljubljani se je v petek ob prižigu praznične razsvetljave odprl še sejem, kjer lahko obiskovalci kupijo različne izdelke, hrano in pijačo. Na stojnicah z darilnim programom med drugim ponujajo lectova srca, kape in šale, keramične in lesene izdelke, nakit, tudi izdelke s konopljo. Cene so v primerjavi z lanskimi višje za okoli pet odstotkov.