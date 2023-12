Levica s pobudo za ustrezno obravnavo spolnega nasilja v slovenskem pravosodnem sistemu

Ljubljana, 1. decembra - V poslanski skupini Levica so pripravili pobudo, s katero želijo zagotoviti ustrezno obravnavo spolnega nasilja. Ministrstvo za pravosodje prosijo, da pripravi ukrepe, ki bodo zagotovili izobraževanje sodnikov, tožilcev in ostalih pravosodnih delavcev s področja nasilja nad ženskami, so danes napovedali v poslanski skupini Levica.