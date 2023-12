Deset let po smrti Mandele Južna Afrika še vedno v primežu nepravičnosti

Pretoria, 4. decembra - Pred skoraj 30 leti je politični voditelj in borec proti apartheidu Nelson Mandela Južno Afriko osvobodil rasnega zatiranja in jo popeljal v demokracijo. Svet je praznoval skupaj z Južnoafričani, ki so se nadejali boljše prihodnosti. Toda deset let po smrti Mandele se zdi, da država na skrajnem jugu Afrike ostaja v primežu nepravičnosti.