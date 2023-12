Sindikat kmetov od Novaka pričakuje rešitev odprtih vprašanj

Ljubljana, 1. decembra - Sindikat kmetov ob kandidaturi Jožeta Novaka za ministra za naravne vire in prostor izpostavlja nujnost reševanja vprašanj, kot so varovana območja narave in upravljanje zveri. Po imenovanju tudi novega ministra za kmetijstvo pričakuje nadaljevanje pogajanj. Nevladniki iz prostorske stroke glede na Novakovo ozadje pričakujejo posluh za področje.