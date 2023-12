Snežne razmere v visokogorju

Plazovna nevarnost se bo spreminjala in povečevala, odvisno od nadmorske višine in strani neba.

V četrtek je v gorah zapadlo od 10 do 40 centimetrov snega, največ v Julijskih Alpah. Snežna odeja je v visokogorju mehka in rahla, precej je zametov, ki so nastali in še nastajajo zaradi močnega jugozahodnika. Meja sneženja se je zviševala, nekje do okoli 2000 metrov je sneg postopno prešel v dež in nižje novi sneg razmočil.

Danes bo oblačno in megleno s padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 2200 metrov. Pihal bo močan južni do jugozahodni veter. Popoldne se bodo padavine umikale proti severu in severozahodu, kjer bodo tudi ponoči, medtem ko bo drugod suho. V soboto se bodo že zjutraj padavine spet razširile nad večji del Slovenije. Čez dan se bo od severa hladilo, meja sneženja se bo spuščala in do večera se bo ponekod spustila do nižin. Dopoldne bo še pihal jugozahodnik, popoldne pa bo postopno zapihal severni do severovzhodni veter. Padavine bodo v noči na nedeljo ponehale, od severozahoda se bo razjasnilo. Severni veter bo počasi slabel. Mrzlo bo. V ponedeljek dopoldne bo precej jasno, popoldne se bo pooblačilo.

Snežne in plazovne razmere se spreminjajo. V visokogorju nad mejo sneženja se povečuje nevarnost plazenja novega snega, nastajajo novi zameti. Zlasti v Julijskih Alpah, še posebno v zahodnem in severozahodnem delu bo lahko do noči na nedeljo zapadlo okoli meter snega. Tam se bo povečala možnost spontanega plazenja nesprijetega snega s strmejših pobočij. Možni bodo številni majhni in tudi posamezni srednje veliki plazovi. Veliko bo klož. Drugod v visokogorju bo novega snega manj, ker bodo padavine danes popoldne in zvečer prehodno ponehale. Pod mejo sneženja se bo lahko s strmih pobočij plazil sneg, ki je zapadel do danes zjutraj in ga je namočil dež. V soboto se bo začel nabirati sneg postopno vse nižje, a pod okoli 2000 metrov ga bo premalo za večjo plazovno nevarnost. Okrepljen severnik bo prenašal sneg v zamete, nastajale bodo tudi opasti. V visokogorju bo plazovna nevarnost znatna, 3. stopnje, nižje pa majhna do zmerna, odvisno od nadmorske višine in količine novega snega. Razmere v visokogorju bodo zahtevne, tudi nižje bo potrebna previdnost, saj bo razmočeni sneg ob ohladitvi zmrznil in bodo nastale poledenele površine, nevarne za zdrs.