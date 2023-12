Lavrov na zasedanju Ovseja diplomate ZDA in EU označil za strahopetce

Skopje, 1. decembra - Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je danes po zasedanju zunanjih ministrov Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) v Skopju diplomate ZDA in EU označil za strahopetce, potem ko so ti predčasno zapustili srečanje. Ob tem je ocenil, da so vse tri dimenzije varnosti pod okriljem Ovseja popolnoma odpovedale.