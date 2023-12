V Galeriji CD fotografska razstava o punku in sočasnih gibanjih

Ljubljana, 4. decembra - V Galeriji Cankarjevega doma (CD) bodo zvečer odprli razstavo Slovenski punk in fotografija. Postavitev prvič celostno predstavlja obdobje punka v Sloveniji v obdobju od leta 1977 do sredine 80. let ter tudi pred in po njem. V središču so fotografije, čeprav so na ogled tudi drugi mediji. Razstava bo odprta do 30. januarja 2024.