Začenja se decembrski sejem ilustracije

Ljubljana, 2. decembra - December že deveto leto zapored prinaša sejem ilustracije in z njim možnosti za ogled in nakup ilustracij 32 najvidnejših domačih ustvarjalcev, od častitljivih starost do sijajnih mladih. Sejem, ki bo odprt do 24. decembra, letos prvič poteka v središču mesta, na Stritarjevi ulici 7, kjer se Vodnikova domačija nahaja v času prenove v Šiški.