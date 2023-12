Omejitev obiskov v brežiški bolnišnici

Ljubljana, 1. decembra - Splošna bolnišnica Brežice zaradi zmanjšanja števila hospitaliziranih pacientov s covidom-19 od sobote do preklica ponovno omogoča obisk svojcev. Ker je pojavnost različnih respiratornih okužb v okolju še vedno velika, pa se obiski omejijo na največ enega obiskovalca na hospitaliziranega bolnika hkrati, so sporočili iz bolnice.

Zaradi varovanja zdravja vseh udeležencev pozivajo obiskovalce, da si razkužujejo roke, ohranjajo ustrezno varnostno razdaljo do pacientov in drugih obiskovalcev in uporabljajo zaščitne maske v sobah s pacienti.

Vhod za obiskovalce, ki bodo prišli na obisk k svojcem na podlagi posebnega dogovora, je prek urgentnega centra, kjer bo dovoljenje za obisk na posameznem oddelku preveril vratar, so še sporočili iz brežiške bolnišnice.