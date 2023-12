Zagovornik načela enakosti ugotovil diskriminacijo zaposlene na TVS

Ljubljana, 1. decembra - Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo ene od zaposlenih v informativnem programu Televizije Slovenija (TVS) zaradi njenih sindikalnih aktivnosti. Direktor TVS je zaposleno diskriminiral tako, da ji je prepovedal delo od doma, medtem ko so drugi zaposleni na primerljivih delovnih mestih to možnost imeli, so pojasnili pri Zagovorniku.