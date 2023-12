Z nazivom Branju prijazna občina ovenčanih šest občin

Ljubljana, 1. decembra - Združenje splošnih knjižnic, Skupnost občin Slovenije in ministrstvo za kulturo so danes podelili nazive Branju prijazna občina. Letos se z nazivom, ki je namenjen spodbujanju dejavnosti lokalne skupnosti za izboljšanje bralne pismenosti in kulture, lahko pohvali šest občin: Bovec, Črnomelj, Ilirska Bistrica, Logatec, Lovrenc na Pohorju in Sežana.