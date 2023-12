Pirc Musar na COP28: Voditelji bi morali voditi vojno proti podnebni krizi

Dubaj, 1. decembra - Svetovni voditelji bi morali trenutno voditi samo eno vojno, in to je proti podnebni krizi, je v nagovoru udeležencem osrednjega plenarnega zasedanja voditeljev na podnebni konferenci ZN sporočila slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. Napovedala je, da bo Slovenija v sklad za odzivanje na izgube in škodo prispevala 1,5 milijona evrov.