Filipe Luis končuje kariero

Rio de Janeiro, 1. decembra - Filipe Luis, nekdanji brazilski nogometni reprezentant in branilec Ajaxa, La Corune, Atletica Madrida in Chelseaja, je prek spletnih omrežij sporočil, da bo koncu sezone končal bogato športno pot. To najbrž pomeni, da bo 38-letnik, ki je imel v zadnjem času težave s poškodbami, v nedeljo na Maracani za Flamengo odigral svojo zadnjo tekmo.