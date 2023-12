V EU dogovor o kibernetski varnosti izdelkov

Bruselj, 1. decembra - Države članice EU in Evropski parlament so v četrtek pozno zvečer dosegli dogovor o predlogu akta o kibernetski odpornosti, katerega namen je zagotoviti kibernetsko varnost izdelkov, povezanih z drugimi napravami ali omrežji. Med drugim gre za gospodinjske aparate, računalnike, mobilne telefone, mobilne aplikacije in drugo programsko opremo.