Ljubljana, 1. decembra - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je do 11.30 pridobil 0,33 odstotka. Vlagatelji so doslej najbolj povpraševali po delnicah NLB, s katerimi so že dopoldne ustvarili za več kot 550.000 evrov prometa. Njihov tečaj se je zvišal za 0,24 odstotka.