V Nemčiji velik porast kibernetskih napadov

Bonn, 1. decembra - Nemški zvezni urad za informacijsko varnost opaža velik porast kibernetskih napadov z izsiljevalsko kodo. Napadalci se preusmerjajo na manjša in srednja podjetja ter državne institucije in občine, so zapisali v najnovejšem poročilu. Kibernetski napadi so po njihovih besedah vse bolj napredni in dovršeni.