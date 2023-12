Računsko sodišče Občini Štore za poslovanje v letu 2021 izreklo negativno mnenje

Ljubljana, 1. decembra - Računsko sodišče je Občini Štore za poslovanje v letu 2021 izreklo negativno mnenje. Nepravilnosti so med drugim ugotovili na področju priprave proračuna, prodaj nepremičnega premoženja in oddaj prostorov v najem, javnih naročil pri investicijskih odhodkih, zadolževanja in pri tem, ko župan ni imenoval tajnika občine.