V EU lani zaseženih za več kot dve milijardi evrov ponaredkov

Alicante/Bruselj, 3. decembra - V EU je bilo na zunanji meji in notranjem trgu lani zaseženih približno 86 milijonov ponarejenih predmetov v vrednosti več kot dve milijardi evrov, sta v skupnem poročilu izpostavila Urad EU za intelektualno lastnino in Evropska komisija. Glavna država porekla ponaredkov ostaja Kitajska, sledita ji Turčija in Hongkong.