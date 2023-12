V Slovenj Gradcu odmev del Pina Piggija skozi oči Ištvana Išta Huzjana

Slovenj Gradec, 1. decembra - V okviru raziskovalne rezidence Popotovanje po Arte Utile bodo v galeriji nevladne organizacije raum AU v Slovenj Gradcu ob 17. uri odprli razstavo Archivio Utile: Kazimirjev paviljon umetnika Ištvana Išta Huzjana. Ta je pri ustvarjanju raziskoval dela Pina Poggija ter odnos javnega pohištva in druge infrastrukture do otrok in odraslih.