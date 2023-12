Na dobrodelnem koncertu Klic dobrote zbrali 241.000 evrov za družine v stiski

Celje, 1. decembra - Med dobrodelnim koncertom Klic dobrote, ki je v organizaciji Slovenske Karitas in Radiotelevizije Slovenija v četrtek potekal v Celju, so za slovenske družine v stiski zbrali 241.093 evrov. Velik del zbranih sredstev bodo letos namenili družinam, ki so jih prizadele poplave. Sredstva na posebni telefonski številki 01 300 59 60 zbirajo še naprej.