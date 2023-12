Tedenski pregled - Slovenija od 1. do 7. 12.

Ljubljana, 8. decembra - DZ je na izpraznjeni mesti ministrov za javno upravo ter naravne vire in prostor imenoval Franca Propsa ter Jožeta Novaka, Slovenija pa je dobila prvo sodnico na Mednarodnem kazenskem sodišču. Pestro je bilo v odnosih med vlado in socialnimi partnerji, Slovenijo je obiskala nemška zunanja ministrica. Objavili so imena Prešernovih nagrajencev.