Vegas in in Boston prekinila serijo porazov

New York, 1. decembra - Hokejisti Vegasa in Bostona, vodilnih ekip severnoameriške profesionalne hokejske lige, so prekinili serijo treh zaporednih porazov. Lanski prvaki so bili v gosteh s 4:1 boljši od Vancouvra, najuspešnejša ekipa lanskega rednega dela pa je doma s 3:0 premagala San Jose.