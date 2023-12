Nova zmaga Minnesote, poraza Lakers in Bucks

Oklahoma City, 1. decembra - Košarkarji Minnesota Timberwolves so v severnoameriški ligi NBA s 101:90 odpravili Utah Jazz in so vodilni v zahodni konferenci. V tej so tretji Oklahoma City Thunder, ki so premagali Los Angeles Lakers s 113:110. V vzhodni pa so na tretjem mestu Milwaukee Bucks, ki pa so tokrat po podaljšku izgubili v gosteh proti Chicago Bulls s 113:120.