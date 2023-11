Celar se je veselil gola, Žugelj pa zmage in napredovanja

Ljubljana, 30. novembra - Za slovenske ljubitelje nogometa je bila poleg obračunov v Olimpijini skupini A ena najzanimivejših tekem 5. kroga konferenčne lige dvoboj med Bodö/Glimtom in Luganom, v katerem sta se srečala reprezentanta Nino Žugelj in Žan Celar. Po tekmi je bil bolj zadovoljen prvi, njegov klub je zmagal s 5:2 in si zagotovil napredovanje v 1/16 finala.