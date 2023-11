Sturm izgubil proti Rakowu, Panathinaikos proti Villarrealu

Ljubljana, 30. novembra - Nogometaši graškega Sturma so v 5. krogu skupinskega dela evropske lige doma z 0:1 izgubili proti poljskemu Rakowu. Za avstrijsko zasedbo sta od prve minute igrala Slovenca Tomi Horvat in Jon Gorenc Stanković. Grški Panathinaikos, kjer pa sta tekmo začela Andraž Šporar in Adam Gneza Čerin, je v gosteh z 2:3 izgubil z Villarrealom.