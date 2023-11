Newyorške borze končale v zelenem

New York, 30. novembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v zelenem. Glavni indeksi na Wall Streetu so zadnji dan novembra zaključili različno uspešno, indeks Dow se je povečal za skoraj 1,5 odstotka, indeks Nasdaq pa je nazadoval. Glede na rezultate indeksov je bil november doslej sicer najboljši mesec v letu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.