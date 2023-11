ZDA si intenzivno prizadevajo za podaljšanje začasnega premirja v Gazi

Gaza/Washington, 30. novembra - ZDA si skupaj s Katarjem in Egiptom intenzivno prizadevajo za podaljšanje premirja med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, je dejal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost ZDA John Kirby. Vzporedno s prizadevanji za podaljšanje dogovora o prekinitvi ognja naj bi se še danes nadaljevala tudi izmenjava talcev in zapornikov.